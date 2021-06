Mainz/Essen

Schauer und Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Ein Tief über Frankreich bringt schwüle Gewitterluft nach Rheinland-Pfalz und in das Saarland. Vor allem im Westen kann es am Montag immer wieder Schauer und Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages steigt die Unwettergefahr dann überall. Örtlich kann es Starkregen geben, wobei in kurzer Zeit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter fallen können. Die Höchstwerte erreichen 25 bis 31 Grad.