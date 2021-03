Mainz

Scharfe Kritik von Unternehmern an Corona-Beschlüssen

Die rheinland-pfälzischen Unternehmerverbände haben die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern scharf kritisiert. „Die Ministerpräsidentenkonferenz stellt zur Zeit Beschlüsse ins Schaufenster und bleibt die Lösungswege schuldig“, sagte Karsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU), am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Dies gelte bei der Testpflicht für Unternehmen, der Kontaktverfolgung per App und auch für den Shutdown über Ostern. „Das muss sich dringend ändern“. Die Akzeptanz für politische Entscheidungen orientiere sich immer an deren Umsetzbarkeit. „Sonst verspielt die Politik das Vertrauen der Beteiligten“, warnte Tacke.