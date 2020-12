Mainz

Schärferes Glücksspielgesetz: Verbände fürchten Jobverluste

Spielhallen fürchten Zwangsschließungen: Angesichts der geplanten Verschärfung des Glücksspielgesetzes in Rheinland-Pfalz warnen Automatenverbände vor der Vernichtung Tausender Jobs. In der nächsten Woche will der Landtag in Mainz in erster Lesung über eine Änderung des Landesglückspielgesetzes beraten. Viele Spielhallen lägen demnach künftig zu nahe an Kindergärten und Schulen und müssten schließen. Bei den geplanten Mindestabständen von 500 Metern – auch zwischen zwei Spielhallen – geht es um Jugend- und Spielerschutz.