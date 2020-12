Mainz

Schärfere Kontaktbeschränkungen und erweiterte Maskenpflicht

Der Teil-Lockdown in Rheinland-Pfalz wird wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen verlängert und erweitert. Der Ministerrat beschloss am Freitag eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung, die am Dienstag (1. Dezember) in Kraft treten und zunächst bis einschließlich 20. Dezember gelten soll. Darin werden unter anderem die Kontaktbeschränkungen noch einmal verschärft.