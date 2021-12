Saarbrücken

Schärfere Corona-Regeln im Saarland

Im Saarland gelten von Donnerstag an deutlich schärfere Corona-Regeln. Musikclubs und Diskotheken dürfen nicht mehr öffnen. Für Ungeimpfte werden Kontakte und der Zutritt zu bestimmten Bereichen im privaten und öffentlichen Raum beschränkt. Doch auch Geimpfte oder Genesene müssen etwa in Gaststätten sowie in Sport- und Kultureinrichtungen zusätzlich ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Die Landesregierung weitet zudem die Maskenpflicht wieder aus.