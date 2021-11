Saarbrücken

Schärfere Corona-Regeln für Saarbrücker Christkindlmarkt

Die Stadt Saarbrücken verschärft die Corona-Regeln für die Innenstadt und damit auch für den Christkindlmarkt. Dieser beginnt nun an diesem Mittwoch (24.11.) zwei Tage später als ursprünglich geplant, wie die Stadt am Montag mitteilte. An Essensständen dürfen nur Geimpfte und Genesene (2G) etwas kaufen. Dies werde von den Standbetreibern und dem Ordnungsdienst kontrolliert, hieß es.