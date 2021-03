Neuwied

Schaden von 15 Millionen Euro nach Feuer in Lagerhalle

Bei dem Brand einer Lagerhalle in Neuwied soll ein Schaden von etwa 15 Millionen Euro entstanden sein. Das teilte die Polizei am Dienstag auf Anfrage der dpa mit. Diese Summe habe die Versicherung des betroffenen Aluminiumherstellers ASAŞ der Behörde genannt. In dieser Summe seien nicht nur Kosten für das einsturzgefährdete Gebäude enthalten, sondern unter anderem auch für den Rückbau und die damit verbundene Trümmerbeseitigung, wie eine Polizeisprecherin sagte.