Speyer

Schad: Glaube und Zuversicht helfen in Pandemie

Glaube und Zuversicht können nach Ansicht des scheidenden Kirchenpräsidenten Christian Schad in den Tagen der Corona-Pandemie Trost spenden. Dass Gott als Mensch, als verwundbares Kind, an Weihnachten auf die Welt gekommen sei, sei eine Freudenbotschaft, „der stärkste Grund für unsere Hoffnung“, sagte der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz in seiner Weihnachtspredigt am Freitag in der Speyerer Gedächtniskirche.