Mainz/Worms

S-Bahn-Zug wird mit Fahrt von Mainz nach Worms vorgestellt

Mit einer Fahrt von Mainz nach Worms wird am Freitag der neue S-Bahn-Zug vom Typ „Mireo“ vorgestellt. Zur Abfahrt in der Landeshauptstadt (12.45 Uhr) ist unter anderem ein Grußwort der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) geplant. Nach Ankunft in Worms (13.51 Uhr) spricht dann unter anderem die Staatssekretärin im baden-württembergischen Verkehrsministerium, Elke Zimmer (Grüne).