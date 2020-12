Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 16:00 Uhr

S-Bahnen und Züge fahren vom Wochenende an wieder nach Plan

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Vom Wochenende an sollen S-Bahnen und Nahverkehrszüge im südlichen Rheinland-Pfalz wieder im gewohnten Takt fahren. Mit dem Fahrplanwechsel von Samstag auf Sonntag werden die coronabedingten Einschränkungen aufgehoben, wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV Süd) am Freitag mitteilte. Alle Züge der DB Regio, der Trans Regio sowie von Vlexx und der Albtal-Verkehrsgesellschaft verkehren dann wieder in vollem Umfang.