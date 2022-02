S-Bahn in Rüsselsheim entgleist: Streckensperrung dauert an

Nach der Entgleisung einer S-Bahn in Rüsselsheim laufen die Bergungsarbeiten an der wichtigen Zugstrecke im Rhein-Main-Gebiet, die unter anderem Mainz und Frankfurt miteinander verbindet. Pendler und Reisende müssen auf Ersatzverkehre ausweichen.

Rüsselsheim am Main (dpa) – Nach der Entgleisung einer S-Bahn der Linie S9 in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) laufen an der wichtigen Zugstrecke die Bergungsarbeiten. Am Donnerstag bereitete die Deutsche Bahn das sogenannte Aufgleisen des Zuges vor. Die Bahn war am Mittwochabend bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Rüsselsheim in Richtung Wiesbaden mit etwa zehn Stundenkilometern im hinteren Zugteil aus den Schienen gesprungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

42 Fahrgäste waren in der Bahn gewesen, alle konnten sie unverletzt verlassen. Die Unfallursache war zunächst unklar. Erste Vermutungen deuteten auf eine kaputte Weiche hin, sagte der Sprecher der Bundespolizei. Dies müsse aber noch weiter untersucht werden.

Der Bahnhof Rüsselsheim war weiter gesperrt. Zum Aufgleisen werde ein Schienenkran zum Einsatz kommen, danach werde der Zug in eine Werkstatt gebracht. Das Setzen der Bahn auf das Gleis sollte noch am Donnerstag abgeschlossen werden, wie ein Bahn-Sprecher mitteilte. Anschließend sollten mögliche Schäden an der Strecke untersucht und gegebenenfalls repariert werden. Die Bundespolizei sprach von erheblichen Schäden an den Gleisen. Eine Prognose der Bahn, wann diese Arbeiten abgeschlossen und die Sperrung des Bahnhofs aufgehoben werde, war am Donnerstagmittag den Angaben zufolge noch nicht möglich.

So lange bleibe die Strecke zwischen Mainz und Frankfurt gesperrt. Die S-Bahnen von Mainz fahren demnach nur bis zum Bahnhof Mainz-Bischofsheim, die aus Frankfurt lediglich bis Raunheim. Zwischen den Orten werden laut Bahn Busse eingesetzt. Regionalzüge würden über Hochheim und Frankfurt-Höchst umgeleitet. Der Fernverkehr sei von der Sperrung nicht betroffen, teilte eine Sprecherin der Bahn mit.

