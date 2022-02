S-Bahn in Rüsselsheim entgleist: Strecke gesperrt

Rüsselsheim am Main/Mainz (dpa/lrs) – Eine S-Bahn der Linie S9 ist auf der Strecke zwischen Mainz und Frankfurt entgleist. Die Bahn war am Mittwochabend bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Rüsselsheim in Richtung Wiesbaden mit etwa zehn Stundenkilometern im hinteren Zugteil aus den Schienen gesprungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. 42 Fahrgäste seien in der Bahn gewesen – verletzt wurde niemand.