Thallichtenberg

Saurier-Fußabdruck bis Ende 2021 in Sondervitrine zu sehen

Der spektakuläre Fund eines Saurier-Fußabdrucks in Rheinland-Pfalz wird noch mindestens bis Ende 2021 im Urweltmuseum Geoskop in Thallichtenberg (Kreis Kusel) zu sehen sein. „Die Entdeckung aus Eschbach im Kreis Südliche Weinstraße liegt in einer Sondervitrine“, sagte Museumsleiter Sebastian Voigt der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit arbeiteten die Forscher am Konzept einer Sonderausstellung zum Thema „Die Pfalz am Ende des Erdaltertums“, die den Eschbacher Fund in den Mittelpunkt stellt. Diese Schau werde es aber nicht vor 2024 geben, sagte Voigt. Die Experten wollten zunächst weitere Erkenntnisse sammeln.