Sattelzug rollt führerlos gegen Steinmauer

Das hätte noch schlimmer ausgehen können: Ein Sattelzug hat sich in Deidesheim am Montag selbstständig gemacht und ist gegen eine Mauer gerollt.

Deidesheim (dpa/lrs) – Ein Sattelzug hat in Deidesheim im Landkreis Bad Dürkheim führerlos etwa 50 Meter zurückgelegt und ist in eine Steinmauer gerollt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 62 Jahre alte Fahrer des Lastwagens am Montagnachmittag die Fahrerkabine nur kurz verlassen. Vermutlich durch eine Fehlbedienung der Handbremse sei das Fahrzeug daraufhin von dem Parkplatz losgerollt und schließlich gegen die Mauer gestoßen. Durch den Aufprall sei der Sattelzug selbst, ein vor der Mauer parkendes Fahrzeug sowie ein weiterer Wagen – durch herunterfallende Mauerteile – auf einem Parkplatz hinter der Steinmauer beschädigt worden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 10.000 Euro beziffert. Glücklicherweise sei bei dem Vorfall kein Mensch verletzt worden.