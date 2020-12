Nittel

Salzsäure-Austritt in Apotheke sorgt für Feuerwehreinsatz

In einer Apotheke in Nittel (Landkreis Trier-Saarburg) sind etwa 300 Milliliter Salzsäure ausgetreten. Zwei Mitarbeiter der Apotheke seien wegen leichter Atemwegsreizungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Glasflasche mit der Säure sei in einem Arbeitsraum der Apotheke zu Boden gefallen und zerbrochen. Eine Mitarbeiterin sei zu dem Zeitpunkt in dem Raum gewesen. Sie habe die Fenster geöffnet, das Zimmer verlassen und die Tür verschlossen. Das Gebäude sei von der Feuerwehr gereinigt und gelüftet worden. Eine Gefährdung der Bevölkerung bestand nach Einschätzung der Feuerwehr nicht. 89 Einsatzkräften waren vor Ort.