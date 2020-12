Archivierter Artikel vom 30.04.2020, 16:10 Uhr

Saison der Freiland-Erdbeeren in Rheinland-Pfalz läuft an

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Die Saison der Freiland-Erdbeeren in Rheinland-Pfalz kommt langsam in Schwung. Ein Betrieb in Mainz hat am Donnerstag mit der Ernte begonnen, wie Andreas Köhr, Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, mitteilte. Der geschützte Anbau unter sogenannten Tunneln laufe auch bereits. „Qualitativ“ sehe das sehr gut aus, sagte Köhr. Durch Nachtfröste sei nicht allzu viel Schaden entstanden.