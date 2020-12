Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 14:30 Uhr

Kaiserslautern

Saibenes Debüt: „Zurück in die Erfolgsspur“

Beim punkt- und torlosen Krisenclub 1. FC Kaiserslautern steht der neue Trainer Jeff Saibene von Beginn an unter Erfolgsdruck. Nach zwei Niederlagen und 0:4-Toren will der Coach aus Luxemburg am Montag (19.00 Uhr) bei Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden die Misere beenden. „Gemeinsam mit meinem Trainerteam möchte ich so schnell wie möglich die Mannschaft wieder zurück in die Erfolgsspur bringen“, sagte Saibene.