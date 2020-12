Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 14:00 Uhr

Kaiserslautern

Saibene vor Bayern-Spiel: „Siege sind das Wichtigste“

Der 1. FC Kaiserslautern wartet in der 3. Fußball-Liga weiter auf den ersten Saisonsieg. Diesen will die Mannschaft von Coach Jeff Saibene am Wochenende bei Vorjahresmeister FC Bayern München II einfahren. „Siege sind das Wichtigste. Sie geben Selbstvertrauen und man kann in Ruhe weiterarbeiten. Die Mannschaft ist auf das Spiel gut vorbereitet“, sagte der 52-Jährige vor der Partie am Samstag (14.00 Uhr) im Grünwalder Stadion. „Die Bayern sind fußballerisch sehr talentiert. Es macht extrem Spaß ihnen zuzuschauen. Für uns ist das ein spannender Gegner“, analysierte der 52 Jahre alte Luxemburger die Reserve des Rekordmeisters.