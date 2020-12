Archivierter Artikel vom 12.04.2020, 15:10 Uhr

Pirmasens

Säugling ringt nach Luft: Klebestreifen aus Rachen geholt

Polizeibeamte haben in Pirmasens bei einem Säugling Erste Hilfe geleistet und ihn womöglich vor dem Ersticken gerettet. Eine Zeugin hatte am Sonntagmittag bei der Polizei gemeldet, dass das neun Monate alte Kind einer Freundin wohl etwas verschluckt habe und keine Luft mehr bekomme. Eine Funkstreife war ganz in der Nähe und wenige Augenblicke später bei den beiden Frauen und dem Kind in der Wohnung.