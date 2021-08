Dresden

„Sachsen gibt zurück“: Eine Million Euro für Flutopfer

Die Stiftung Lichtblick der „Sächsischen Zeitung“ hat rund eine Million Euro an Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gesammelt. Mehr als 8100 Menschen hätten Geld gegeben, teilte die DDV Mediengruppe am Donnerstag mit. Die Aktion läuft unter dem Motto „Sachsen gibt zurück“, da die Stiftung nach der Flutkatastrophe 2002 auch Spenden für die damals betroffenen Sachsen gesammelt hatte.