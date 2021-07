Saar-Wirtschaft startet gemeinsame Krisenberatung

Saarbrücken (dpa/lrs) „Wirtschaft hilft Wirtschaft“ lautet das Motto eines neuen Beratungsprojekts im Saarland für kleinere Unternehmen, die wegen Corona in eine wirtschaftliche Krise geraten sind. Dies wurde am Mittwoch in Saarbrücken vorgestellt. Auf Initiative der IHK haben sich Wirtschaftsministerium, Handwerkskammer, Sparkassenverband und Volksbanken zu einem Runden Tisch zusammengefunden, dessen Ziel es ist, schnell und unbürokratisch zu helfen, drohende Insolvenzen abzuwenden und Arbeitsplätze zu sichern.