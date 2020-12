Homburg

Saar-Uniklinikum verschiebt planbare Eingriffe

Wegen hoher Corona-Fallzahlen verschiebt das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) ab sofort planbare Eingriffe und Ambulanz-Termine. Bis der ab diesem Mittwoch verordnete Lockdown greife, „müssen wir im Universitätsklinikum mit einem steten Zustrom an Notfall- und Covid-19-Patienten rechnen“, teilte der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des UKS, Wolfgang Reith, am Montag in Homburg mit.