Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 10:50 Uhr

Saar-Uniklinik nimmt fünf Corona-Patienten aus Grand Est auf

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fünf Corona-Notfallpatienten aus der ostfranzösischen Region Grand Est werden nun im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg behandelt. Sie seien am Montag eingeliefert worden, nachdem das Saarland der benachbarten Region am Sonntag Unterstützung bei der Behandlung von Patienten zugesagt hatte, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Dienstag in Saarbrücken mit. Weitere Covid-19-Patienten aus Grand Est würden nicht erwartet. Das Saarland habe sich zur Aufnahme von fünf Kranken bereiterklärt.