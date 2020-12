Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 19:20 Uhr

Saar-Uni und Hochschule htw Saar verschieben Semesterstart

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Universität des Saarlandes und die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes verschieben wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorsorglich den Start des Sommersemesters. Statt am 6. April beginne das Semester am 4. Mai, sagte eine Sprecherin der Universität am Mittwoch.