Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 05:40 Uhr

Saar-„Tatort“-Team darf wieder drehen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit zehn Wochen Verspätung wegen des bundesweiten Drehverbots in der Corona-Krise kann das neue „Tatort“-Ermittler-Duo aus dem Saarland nun den zweiten Fall in Angriff nehmen. Wie der SR auf Anfrage bestätigte, starten am Mittwoch (24. Juni) die Dreharbeiten, die ursprünglich im April beginnen sollten.