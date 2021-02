Saarbrücken

Saar-Streitschlichtung soll in Frankreich helfen

Wenn in Frankreich künftig Zivilstreitigkeiten vor Gericht vermieden werden, könnte das an Erkenntnissen aus dem Saarland liegen. Justizstaatssekretär Roland Theis (CDU) zufolge sollen Erfahrungen aus dem Landesschlichtungsgesetz in ein Projekt des französischen Justizministeriums einfließen. Begleitet wird es von Universitäten in Erlangen-Nürnberg und Saint-Étienne.