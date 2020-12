Saarbrücken/Magdeburg

Saar-SPD zu Sachsen-Anhalt: „Dämme nach rechts brechen“

Die saarländische SPD-Chefin Anke Rehlinger hat die CDU in Sachsen-Anhalt wegen deren Blockade des Rundfunkstaatsvertrags scharf angegriffen. „In der Ost-CDU brechen die Dämme nach rechts“, sagte Rehlinger, die auch stellvertretende Ministerpräsidentin ist, am Dienstag in Saarbrücken. „Der Flirt der CDU-Fraktion im sachsen-anhaltinischen Landtag mit einer schwarz-braunen Mehrheit ist ein düsterer Ausblick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.“