25.05.2020

Saar-Regierungschef Hans warnt vor „Spiel mit dem Feuer“

Saarbrücken (dpa/lrs) – In der Diskussion um mögliche Lockerungen von Corona-Beschränkungen in einzelnen Bundesländern hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) vor einem „Spiel mit dem Feuer“ gewarnt. Es sei „ganz wichtig“, dass es „auch zwischen Bundesregierung und Landesregierungen einen Grundkonsens darüber gibt, worauf es ankommt, um die Pandemie zu bekämpfen“, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Saarbrücken.