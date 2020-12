Saar-Regierung plant neue Schulden im Doppelhaushalt

Archivierter Artikel vom 21.06.2020, 19:10 Uhr

Neue Schulden, aber auch neue Stellen für Polizei, Justiz und Bildung und Investitionen in Zukunftsprojekte: Das beinhaltet der neue Doppelhaushalt für das Saarland. Am Sonntag legte die Landesregierung die Eckdaten fest.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Wenige Tage, nachdem die saarländische Landesregierung einen Nachtragshaushalt über 2,1 Milliarden Euro beschlossen hat, präsentierte sie am Sonntag nach einer Klausur in Saarbrücken die Eckdaten für den Doppelhaushalt 2021/2022. Das Gesamtvolumen nähert sich laut Finanzminister Peter Strobel (CDU) der Fünf-Milliarden-Euro-Grenze. Der Gesamtschuldenstand werde noch errechnet, könne aber schätzungsweise bei etwa 17 Milliarden Euro liegen.

Wegen der Corona-Krise mit einem massiven Einbruch der Steuereinnahmen und pandemiebedingten Mehrausgaben werde im Gesamthaushalt eine Nettoneuverschuldung unausweichlich sein. Sie soll rund 431 Millionen Euro im Jahr 2021 und rund 371 Millionen Euro im Jahr 2022 betragen.

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sprach vor Journalisten von einer „absoluten Ausnahmesituation“. „Aber wir wissen aus anderen Krisen, wenn die Wirtschaft darniederliegt, dann muss der Staat alle Mittel mobilisieren, um das Land wieder auf den Wachstumspfad und unsere Gesellschaft wieder in die Normalität zurückzuführen.“

Nach Ansicht von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) mache der Doppelhaushalt auch deutlich, „dass wir der Krise nicht hinterhersparen. Denn das wäre eindeutig das falsche Signal.“ In dem Eckdatenbeschluss käme daher nicht nur Krisenmanagement zum Ausdruck, sondern seien auch wichtige, weit in die Zukunft reichende Leitinvestitionen enthalten. Beispielhaft nannte sie das neue Messe- und Kongresszentrum in Saarbrücken (100 Millionen Euro, davon 49 vom Bund) oder den Masterplan Industrieflächen (65 Millionen Euro). Darüber hinaus gäbe es in den nächsten zwei Jahren 123 Millionen Euro mehr für Personal in Polizei und Justiz. Im Bereich Bildung werde der Abbaupfad verlassen: Hier ständen in den nächsten zwei Jahren 351 Stellen mehr zur Verfügung als geplant.

Darüber hinaus will das Land laut Finanzminister Peter Strobel dafür sorgen, dass bei den Kommunen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie „keine Schräglage“ entsteht. Außerhalb des regulären kommunalen Finanzausgleichs sollen sie rund 116 Millionen Euro in 2021 und 184 Millionen Euro für 2022 erhalten. Damit könnten sie den Saarlandpakt wie geplant umsetzen, ihren Konsolidierungskurs fortführen und zugleich die notwendigen Zukunftsinvestitionen tätigen.

Einen Tag, bevor er dem Stabilitätsrat in Berlin Bericht erstatten muss, gab sich Strobel gelassen: „Sie sehen mich tiefenentspannt, weil wir solide gearbeitet haben“, sagte er. Alle rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben seien erfüllt. Um die Vorgaben des Sanierungshilfengesetzes zu beachten, werde das Land auch die vorgegebene Schuldentilgung von jahresdurchschnittlich 80 Millionen Euro einhalten.