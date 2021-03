Saarbrücken

Saar-Regierung hat Vereine mit 6,5 Millionen unterstützt

In der Corona-Pandemie sind mehr als 3000 gemeinnützige Vereine im Saarland von der Landesregierung finanziell unterstützt worden. Sie hätten über das Förderprogramm Vereinshilfe Saarland rund 6,5 Millionen Euro abgerufen, teilte die Regierung am Mittwoch in Saarbrücken mit. Der Rettungsschirm war im Sommer 2020 beschlossen worden, um finanzielle Lücken bei Vereinen, die nicht von den Corona-Hilfen von Bund und Land abgedeckt wurden, schließen zu können.