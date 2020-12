Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 12:50 Uhr

Saar-Regierung: Die Mehrheit hält sich an Corona-Regeln

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die überwiegende Mehrheit der Menschen im Saarland hält sich laut Landesregierung sich an die im Zuge der Corona-Krise verfügte Ausgangsbeschränkung. „Die Akzeptanz für die Maßnahmen war im Saarland von Anfang an sehr hoch“, sagte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Freitag. „Wir gehen davon aus, dass dies auch über die Osterfeiertage der Fall sein wird. Man werde weiter „an die Menschen appellieren und um Verständnis werben“. Die Ausgangsbeschränkung im Saarland gilt seit knapp zwei Wochen – und ist bereits bis einschließlich 20. April verlängert worden.