Saarbrücken

Saar-Regierung betont besondere Beziehungen zu Frankreich

Das Saarland bemüht sich um eine noch engere Zusammenarbeit mit den benachbarten Regionen, vor allem in Frankreich. Dies sagte der für Europa zuständige Minister Peter Strobel (CDU) am Mittwoch im Landtag in Saarbrücken. „Wir Saarländer leben mit und von der europäischen Einheit“, sagte er. „Das Saarland ist zwar kein geopolitischer Riese, aber wir sind einzigartig in Europa mit unserer einzigartigen Geschichte.“ Strobel legte einen 169 Seiten starken Bericht über die Europapolitik der Regierung in der im März endenden Legislaturperiode vor.