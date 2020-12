Saarbrücken

Saar-Regierung beschließt neue Corona-Verordnung

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die saarländische Landesregierung am Freitag eine neue Verordnung mit verschärften Regeln beschlossen. Sie tritt schon an diesem Sonntag (29.11.) in Kraft. „Die Anfang November getroffenen verschärfenden Maßnahmen haben die Infektionskurve leicht abgeflacht. Die Zahlen steigen nicht mehr exponentiell, sind aber weiterhin täglich auf einem hohen Niveau“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU).