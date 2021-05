Saarbrücken

Saar-Regierung berät über Rückkehr zu Vollpräsenz an Schulen

Das saarländische Bildungsministerium strebt für alle Schüler die Rückkehr zum gemeinsamen Unterricht in den Klassenräumen nach den Pfingstferien an. Zwingende Voraussetzung sei, dass die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liege, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag in Saarbrücken mit. Ministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) habe eine Vorlage zum Wiedereinstieg in den Unterricht in Vollpräsenz ab dem 31. Mai für diesen Dienstag zur Beratung im Ministerrat angemeldet.