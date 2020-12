Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 12:20 Uhr

Saarbrücken

Saar-Rechnungshof rechnet mit Schuldenrekord des Saarlandes

Das Saarland steuert nach Ansicht des Landes-Rechnungshofs auf ein „Allzeithoch“ seiner Verschuldung zu. Knapp 17 Milliarden Euro seien zum Ende des Jahres 2022 zu erwarten. Damit stehe das Saarland „vor einer beispiellosen Herausforderung“, heißt es in dem am Donnerstag in Saarbrücken veröffentlichten Jahresbericht für das vergangene Jahr. Ende 2019 hatten die Schulden noch bei rund 14,1 Milliarden Euro gelegen. Wegen der Neuverschuldung in Folge der Covid-19-Pandemie und einschließlich der übernommenen Kommunalschulden in Höhe von rund einer Milliarde Euro sei Ende 2022 mit Rekordschulden von etwa 16,9 Milliarden Euro zu rechnen.