Saarbrücken

Saar-Polizei setzte Taser dieses Jahr zwölf Mal ein

Die Polizei im Saarland hat sogenannte Taser in diesem Jahr bislang zwölf Mal eingesetzt. In den Fällen sei es entweder zum Abschuss von Pfeilelektroden aus der Distanz auf die Zielperson gekommen, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken mit. Oder das Distanzelektroimpulsgerät sei im „Kontaktmodus“ genutzt worden – das heißt im Körperkontakt als Elektroschocker. Die Taser wurden im Saarland offiziell im Juni 2020 eingeführt. Inzwischen seien alle Polizeiinspektionen damit ausgestattet: Für den Wach- und Streifendienst gebe es insgesamt 53 Taser.