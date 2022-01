Saarbrücken

Saar-Politiker versprechen: Aus Missbrauchsskandal lernen

Nach der Untersuchung von jahrelangem sexuellem Missbrauch an der Universitätsklinik des Saarlandes hat der Landtag in Saarbrücken Fehler und Versäumnisse zahlreicher Verantwortlicher aufgelistet. In der Debatte über einen insgesamt 587 Seiten umfassenden Bericht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses wurden am Mittwoch im Landtag Vertuschung, Verschweigen und Wegsehen zahlreicher Verantwortlicher beklagt.