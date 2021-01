Saar-Politiker: Corona ist noch nicht vorbei

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die Bürger im Kampf gegen Corona auf weiter harte Zeiten eingestimmt: „Trotz begonnener Impfungen sind wir ganz weit davon entfernt, Entwarnung geben zu können“, sagte Hans am Freitag in einer Regierungserklärung im saarländischen Landtag. Dennoch gebe es Zuversicht, dass die Corona-Pandemie noch dieses Jahr bewältigt werden könne. „Dies ist jedoch noch ein langer, schwieriger Weg.“

„Wir sollten nicht den Eindruck erwecken, das Ganze sei in ein paar Wochen wieder vorbei“, sagte auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon. „Dass wahrscheinlich noch einige Monate vergehen werden, bis ein ansatzweise normales Leben wieder möglich ist, macht uns allen zu schaffen.“

Im November und Dezember seien im Saarland 271 Menschen an und mit Corona gestorben, weitaus mehr als in allen Monaten zuvor seit Beginn der Pandemie, sagte Hans: „Das sind so viele Menschen wie in einem kleinen saarländischen Dorf leben.“ Zudem werde die Pandemie-Situation durch das Auftauchen einer neuen, sehr viel ansteckenderen Virus-Mutation verschärft. Angesichts der „ernsten Situation“ sei eine Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar mitsamt einer teilweisen Verschärfung der Maßnahmen beschlossen worden.

Hans appellierte an die Saarländer: „Suchen Sie bitte nicht nach Schlupflöchern in unseren aktuellen Regelungen! Reduzieren Sie freiwillig Ihre Kontakte auf ein absolutes Minimum! Bleiben Sie, wenn es irgend geht, zu Hause!“ Die Belastungen für die Bürger seien jetzt schon hoch. „Wir wissen aber auch: Je härter wir nun eingreifen, je mehr wir die Impfungen forcieren, desto schneller öffnet sich uns wieder der Weg in die Lockerung, in die Normalität, die wir uns alle so sehr herbeisehnen.“ Der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr sagte, die Bevölkerung werde „in einem Zustand dauerhafter Hysterie gehalten“.

Oppositionsführer Oskar Lafontaine (Linke) forderte von der Landesregierung mehr Zurückhaltung im Umgang mit Luxemburg. „Es war nicht richtig, Luxemburg Verantwortungslosigkeit vorzuwerfen“, sagte er. Er bezog sich auf Äußerungen von Hans vom Mittwoch, dass die in Luxemburg geplanten Lockerungen „verantwortungslos“ seien. „Wir müssen behutsam umgehen mit unseren europäischen Nachbarn. Die Geschichte verpflichtet uns dazu“, sagte Lafontaine. Er hätte stattdessen zu einer „kleinen relativierenden Bemerkung in Richtung Luxemburg“ geraten.

Eine Äußerung Lafontaines, der Gründer des Impfstoffentwicklers Biontech, Ugur Sahin, wolle sich selbst nicht impfen lassen, wurde von Commerçon ebenso wie vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Alexander Funk scharf kritisiert. „Das ist die Verbreitung von Fakenews und das können wir uns nicht erlauben“, sagte Commerçon. Tatsächlich habe Sahin mehrfach die Bereitschaft zur Impfung betont. Allerdings habe er auch gesagt, dass er sich an geltendes Recht halten müsse. Und das sehe bisher nicht vor, dass er und seine Mitarbeiter wegen der Bedeutung der Impfproduktion bevorzugt geimpft werden könnten.

Den Landtagsabgeordneten waren beim Betreten des Sitzungssaals FFP2-Masken gegeben worden, weil bei einer Abgeordneten eine Covid-19-Infektion festgestellt worden sei. Da die Betroffene am Mittwoch an einer Sitzung des Gesundheitssauschusses teilgenommen hatte, seien die Mitglieder des Ausschusses bei der Landtagssitzung am Freitag ferngeblieben. Schnelltests der Ausschussmitglieder seien negativ geblieben, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). Es wurde nicht bekanntgegeben, um welche Abgeordnete es sich handelte.

Nach einer neuen Rechtsverordnung, die am 11. Januar in Kraft tritt, müssen sich die Saarländer weiter auf massive Einschränkungen einstellen. Private Zusammenkünfte werden nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushaltes sowie mit einer zusätzlichen Person gestattet. Ausnahmen gibt es bei der Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen. Das Parlament stimmt einem Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und SPD zu, in dem die Beschlüsse der Regierung als notwendig bezeichnet werden.