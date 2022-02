Saarbrücken

Saar-Parteien sagen politischen Aschermittwoch ab

Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine haben Parteien im Saarland ihre Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch am 2. März abgesagt. „Während in Europa ein Angriffskrieg beginnt, wird sich die Saar-SPD nicht mit der für Aschermittwoch üblichen pointierten Auseinandersetzung mit der politischen Konkurrenz präsentieren“, teilte SPD-Generalsekretär Christian Petry am Donnerstag mit.