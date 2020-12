Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 15:00 Uhr

Saarbrücken

Saar-Parlament fordert mehr Hilfe für den Wald

Der Landtag des Saarlandes hat mehr Hilfe des Bundes für die Wälder des Landes gefordert. In einem einstimmig gefassten Beschluss kritisierten die Abgeordneten am Mittwoch vor allem, dass 700 Millionen Euro vom Bund lediglich Privatwaldbesitzern und Kommunen zur Verfügung stehen sollen. Die Fördermittel sollten auch für den Staatswald gezahlt werden. „Es kann nicht so sein, dass nur Privatwaldbesitzer davon profitieren. Das wäre ja absurd“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon.