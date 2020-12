Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 15:50 Uhr

Saarbrücken

Saar-Parlament betont Bedeutung von Schulpflicht

Der saarländische Landtag hat sich zur Aufrechterhaltung der Schulpflicht auch in Corona-Zeiten bekannt. Die Abgeordneten lehnten am Mittwoch einen Antrag der AfD ab, in dem eine Aussetzung der Schulpflicht gefordert wurde. Stattdessen stimmten sie einem Antrag der Koalitionsfraktionen von CDU und SPD zu, in dem die Aussetzung der Schulpflicht als „weder angebracht noch sinnvoll“ bezeichnet wird.