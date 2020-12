Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 14:00 Uhr

Saar-Parlament bedauert Schließungen von Krankenhäusern

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Abgeordneten des saarländischen Landtages haben die geplanten Schließungen von zwei Krankenhäusern bedauert. Die Schließung des Caritas-Krankenhauses in Lebach und der Marienhausklinik in Ottweiler seien „tiefe Einschnitte für die Patienten, die Beschäftigten und die betroffenen Kommunen“, heißt es in einer am Mittwoch vom Plenum angenommenen Entschließung. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) zeigte sich „verärgert“ über die Art und Weise des Vorgehens der Trägergesellschaften: „Wir haben nichts gewusst, gar nichts.“