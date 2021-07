Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 03:40 Uhr

Saarbrücken

Saar-Ministerin und Ärzte informieren über Impf-Situation

Saarlands Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) informiert am Dienstag über den aktuellen Stand der Corona-Impfungen und das geplante weitere Vorgehen. An der Landespressekonferenz (13.00 Uhr) in der Staatskanzlei nehmen zudem der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland, Joachim Meiser, und der Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Werner Meier, teil.