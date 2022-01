Saarbrücken

Saar-Ministerin Anke Rehlinger und Ehemann trennen sich

Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) und ihr Mann Thomas haben sich nach mehr als 20 Jahren Ehe getrennt. „Wir haben gemeinsam entschieden, uns zu trennen“, teilten sie nach einem Bericht der „Saarbrücker Zeitung“ (Dienstag) mit. Der Bericht wurde am Dienstag in Rehlingers Umfeld bestätigt. Rehlinger (45) geht bei der Landtagswahl am 27. März als SPD-Spitzenkandidatin ins Rennen.