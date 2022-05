Saarbrücken

Wirtschaftspolitik

Saarlouis: Rehlinger bietet Ford persönliche Gespräche an

Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat der Unternehmensführung von Ford persönliche Gespräche über die Zukunft des Standorts in Saarlouis angeboten. Sie würde dafür nach eigenen Worten in die Deutschlandzentrale des Autoherstellers nach Köln oder an den Konzernsitz im amerikanischen Detroit reisen. Zudem habe sie in einem Brief deutlich gemacht, dass auch die neue Landesregierung die volle Unterstützung für den Standort zusichere, sagte Rehlinger am Dienstag in Saarbrücken.