Saarbrücken

Saarlouis klagt gegen Grubenwasseranstieg in Kohlegruben

Die Stadt und die Stadtwerke Saarlouis im Saarland klagen gegen den genehmigten Grubenwasseranstieg in den früheren Steinkohlegruben. Eine solche Klage ist am Montag beim Oberverwaltungsgericht des Saarlandes eingegangen, wie das Gericht am Mittwoch in Saarlouis mitteilte. Die Klage wendet sich gegen den Planfeststellungsbeschluss des Oberbergamtes des Saarlandes vom 17. August „für den Rahmenbetriebsplan zum Heben und Einleiten von Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar“. Die Stadt Dillingen klagt ebenfalls bereits gegen den Beschluss. Nach Angaben eines Sprechers des Gerichts rechne man mit weiteren Klagen anderer Kommunen.