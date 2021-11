Homburg

Saar-Linke stellen Kandidatenliste für Landtagswahl auf

Die Linken im Saarland stellen die personellen Weichen für die Landtagswahl am 27. März 2022. Auf einer Mitgliederversammlung in Homburg-Erbach soll heute die Kandidatenliste gewählt werden, mit der die Partei in den Wahlkampf zieht. Als Spitzenkandidatin ist die langjährige Landtagsabgeordnete Barbara Spaniol (58) auf Platz eins der Liste vorgesehen. Insgesamt sollen mindestens fünf Kandidaten aufgestellt werden, wie Linke-Landesvorsitzender Thomas Lutze sagte. Er rechnete mit rund 200 Mitgliedern zur Versammlung.