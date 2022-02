Saarbrücken

Saar-Landtagswahl: AfD fordert Zulassung ihrer Landesliste

Die AfD im Saarland fordert die Zulassung ihrer Landesliste für die Landtagswahl am 27. März. Der ursprünglich eingereichte Wahlvorschlag sei nach Ansicht der Partei nicht wirksam zurückgenommen worden und habe daher noch Bestand, schrieb der AfD-Landesvorsitzende Christian Wirth am Dienstag an die Landeswahlleiterin des Saarlands. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Wirth begründete seinen Standpunkt unter anderem damit, dass die damals handelnden Personen nicht zur Rücknahme des Wahlvorschlags befugt gewesen seien.