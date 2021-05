Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 12:00 Uhr

Saarbrücken

Saar-Landtagspräsident wirbt für „Saarland-Modell“

Der Präsident des saarländischen Landtags, Stephan Toscani (CDU), hat sich hinter das in dem Bundesland geplante Projekt mit Öffnungen bei verstärktem Testen gestellt. „Das Saarland-Modell ist auch das Ergebnis intensiver Beratungen im Landtag des Saarlandes. Es hat dort eine breite parlamentarische Mehrheit“, sagte er am Donnerstag per Video bei Twitter. „Wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 100 bleibt, dann sollten wir diesen Weg gehen. Mit dem Saarland-Modell.“ Auch aus verfassungsrechtlichen Gründen sei „es wichtig, dass wir von Verboten wegkommen hin zu Öffnungen mit Auflagen. Das gebietet auch der Grundrechtsschutz.“