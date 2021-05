Saarbrücken

Saar-Landtag will rasche Verbesserung des Nahverkehrs

Der öffentliche Nahverkehr im Saarland soll möglichst rasch verbessert werden. „Sehr zeitnah“ müsse mit der Umsetzung des neuen Verkehrsentwicklungsplans begonnen werden, heißt es in einer Entschließung des saarländischen Landtags vom Mittwoch. „Der Plan bleibt die umfassendste Zukunftsvision für die Mobilität in diesem Jahr in den letzten Jahrzehnten“, sagte Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD).